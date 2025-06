Ruba un' auto in viale Mario Rapisardi scortato da due motociclisti incappucciati fermato e arrestato

Una notte di tensione a Viale Mario Rapisardi si è conclusa con l’arresto di un 46enne catanese, già noto alle forze dell’ordine. Scortato da due motociclisti incappucciati, il ladro aveva tentato di dileguarsi, ma la pronta reazione della polizia ha impedito la fuga. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza e del pronto intervento delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana.

