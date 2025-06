Luciano Spalletti | Ho fatto delle scelte sbagliate L’addio in conferenza stampa? Non potevo mentire agli italiani

un momento di riflessione e crescita, anche se difficile da affrontare. Luciano Spalletti, infatti, ha confessato di aver commesso errori e di aver preferito essere sincero con gli italiani, anche a costo di dover dire addio. La sua onestà traspare forte: un esempio di integrità e passione per il calcio che lasciará un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Dopo aver annunciato ieri in conferenza stampa di essere stato sollevato dall’incarico di CT della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti è tornato a parlare quest’oggi in vista della sua ultima partita alla guida degli Azzurri, in programma stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole come secondo incontro nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026. “In queste situazioni dipende molto da come sei fatto. Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, nulla mi scivola addosso. Le vittorie piĂą delle sconfitte, figurati che nottata si passa, ma piano piano, con il passare del tempo, si prende atto. 🔗 Leggi su Oasport.it