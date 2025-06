Nave Gaza rapitaappello Greta Thumberg

In un contesto di crescente tensione a Gaza, si alza un grido di allarme globale: la nave umanitaria Madleen è stata sequestrata dagli israeliani, lasciando senza contatto l'equipaggio e suscitando un drammatico appello di Greta Thunberg. La situazione si fa sempre più critica, alimentando le preoccupazioni internazionali. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le implicazioni di questa crisi che rischia di aggravare ulteriormente la già complessa situazione umanitaria.

13.30 Interrotte le comunicazioni tra la nave umanitaria Madleen e i promotori del suo viaggio a Gaza per portare aiuti. Drammatico appello dell'attivista svedese Greta Thunberg.Ha detto che la nave è stata sequestrata dagli israeliani L'equipaggio "rapito" dalle Idf, denuncia l'organizzazione Freedom Flotilla. La nave è arrivata nel porto di Ashdod, riferisce l'emittente israeliana Kan. Da lì, le persone a bordo "dovranno tornare nei propri Paesi", l'avvertimento degli Esteri israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

