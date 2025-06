Donazione all’oncologia dell’ospedale di Terni | Questo gesto mi fa sentire papà ancora vicino

Un gesto di generosità che scalda il cuore e unisce le persone oltre il tempo e lo spazio. Questa mattina, Giulia Montioni ha donato sedie nel reparto di oncologia dell’ospedale Santa Maria di Terni in ricordo del papà Adriano. Un atto che va oltre il semplice dono, diventando un modo per sentirsi ancora vicini e portare conforto a chi lotta. La solidarietà, infatti, può essere il miglior modo per mantenere vivo il ricordo dei nostri cari.

Commossa donazione questa mattina nel reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni da parte di Giulia Montioni in ricordo del papà Adriano. “Per me aver donato le sedie è un qualcosa che va oltre al semplice gesto: mi fa sentire papà ancora vicino e so che lui sarebbe. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Donazione all’oncologia dell’ospedale di Terni: “Questo gesto mi fa sentire papà ancora vicino”

In questa notizia si parla di: Papà Donazione Oncologia Terni

Così il Papa chiese a Raffaello di dipingere la truffaldina Donazione costantiniana - In un mondo saturo di informazioni e disinformazione, anche le fake news possono avere il loro fascino e un valore nascosto.