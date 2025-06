Fiorentina amichevole di prestigio al King Power Stadium il 3 agosto

La Fiorentina si prepara a vivere un battesimo internazionale di grande prestigio al King Power Stadium di Leicester, affrontando il rinomato Leicester FC domenica 3 agosto alle 16 italiane. Un’occasione unica per i viola di testare la condizione fisica e affinare la tattica in un contesto di livello mondiale, rafforzando così il loro percorso verso la nuova stagione. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la squadra gigliata, che…

FIRENZE – La Acf Fiorentina ha annunciato un appuntamento internazionale di rilievo per la sua preparazione estiva. I viola affronteranno in un'amichevole di prestigio il Leicester Fc  domenica 3 agosto, con calcio d'inizio alle 16 italiane (15 locali). La partita si disputerĂ presso il suggestivo King Power Stadium di Leicester, casa delle Foxes. Questo test sarĂ un'occasione importante per la squadra gigliata per misurare lo stato di forma e affinare gli schemi in vista della prossima stagione.

