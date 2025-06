Casa a prima vista Toscana stasera su Real Time | il reality immobiliare arriva tra borghi e città d’arte

Preparati a immergerti in un viaggio tra charme rurale e arte toscana: questa sera su Real Time debutta "Casa a Prima Vista Toscana", il reality che trasforma sogni in realtà tra borghi e città d'arte. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Toscana apre le sue porte a nuovi progetti e emozioni. Non perdere l'appuntamento: un’occasione unica per scoprire le meraviglie di una regione senza tempo.

Dopo il successo delle edizioni milanese e romana, da stasera - lunedì 9 giugno - in prima serata su Real Time va in onda Casa a prima vista Toscana: ecco quello che c'è da sapere. Dopo il travolgente successo delle edizioni ambientate a Milano e Roma, Casa a prima vista sbarca per la prima volta in Toscana. Da stasera lunedì 9 giugno, su Real Time (canale 31) e in streaming su discovery+, arrivano 10 nuove puntate inedite in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30, con un nuovo trio di agguerriti agenti immobiliari pronti a contendersi la fiducia - e la scelta finale - di clienti sempre più esigenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Casa a prima vista Toscana stasera su Real Time: il reality immobiliare arriva tra borghi e città d’arte

