LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Paul Ourselin al comando in solitaria Insegue la Lidl-Trek di Milan

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025, con Paul Ourselin in testa in solitaria e Milan pronto a lanciare il suo velocista. La corsa si infiamma: le azioni si susseguono e ogni secondo conta. Resta con noi per aggiornamenti costanti e vivi l'emozione di questa tappa cruciale, dove ogni pedalata può scrivere il destino dei protagonisti. Clicca qui per non perdere neppure un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Media addirittura inferiore ai 40 kmh, andatura molto rilassata per il gruppo che si scatenerĂ sul finale. 13.44 Secondo GPM di giornata che vede ovviamente Ourselin andarsi a prendere i punti. 13.42 La Lidl-Trek di Jonathan Milan vuole portare il proprio velocista a giocarsi lo sprint oggi. 13.39 Il gruppo insegue a meno di 6?. 13.34 Ricordiamo al comando sempre un uomo in solitaria: Paul Ourselin (Cofidis). 13.30 160 chilometri al traguardo. 13.26 Adesso arriva la Lidl-Trek a dettare il passo nel plotone. 13.23 Altro tratto mosso e poi la seconda salita di giornata, CĂ´te de Saint-Priest-des-Champs (1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Ourselin al comando in solitaria. Insegue la Lidl-Trek di Milan

In questa notizia si parla di: Diretta Ourselin Insegue Lidl

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Ourselin al comando in solitaria - Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025! La tappa odierna si sta infiammando con Paul Ourselin in testa, ma l’attenzione è tutta sulla Maglia Gialla Tadej Pogacar, pronto a gestire la corsa.