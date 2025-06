Scopri cosa ti riserva l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025: un mix di sorprese, opportunità e successi! I tuoi giorni saranno pieni di energia e nuove prospettive, come il podcast di Pablo Trincia che sta facendo scalpore. Sei pronto a sfruttare al massimo questa settimana? Ecco le tre cose che accadranno a te, Ariete, in questi sette giorni: una promozione importante al lavoro (tra martedì e mercoledì)...

ARIETE – Il podcast di Pablo Trincia è una bomba . Partiamo dalla notizia: il podcast di Pablo Trincia, Il cono d’ombra – La storia di Denis Bergamini, è una bomba. Questo per dirvi che la vostra settimana sarà pazzesca, come pazzeschi sono i risultati che sta ottenendo sulle piattaforme streaming questo podcast. Tre cose che accadranno a voi dell’Ariete in questi sette giorni: Una promozione importante al lavoro (tra martedì e mercoledì). Un picco di fortuna (tra mercoledì e giovedì). Un nuovo amore all’orizzonte (tra il weekend e l’inizio dell’estate).. Insomma: continua il periodo favorevole, felice e fortunato del vostro segno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it