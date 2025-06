SPID a pagamento per tutti? La situazione è incerta tra rinnovi e fondi in ritardo

L’eventualità di uno SPID a pagamento per tutti sta alimentando incertezza tra cittadini e gestori. Con rinnovi in sospeso e fondi ancora da liquidare, il futuro di questa autenticazione digitale sembra incerto. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa delicata situazione e cosa potrebbe cambiare nel nostro modo di accedere ai servizi online. La discussione è appena iniziata, e il nostro impegno è tenerti informato.

C'è il rischio che lo SPID possa diventare a pagamento per tutti: in ballo ci sono i rinnovi e i fondi in ritardo per i gestori. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - SPID a pagamento per tutti? La situazione è incerta, tra rinnovi e fondi in ritardo

In questa notizia si parla di: Spid Pagamento Tutti Rinnovi

Spid a pagamento da luglio, per chi e quanto costa - Dal 28 luglio 2025, lo Spid di InfoCert diventa a pagamento: un cambiamento che segna la fine dell’era della gratuità per l’identità digitale.

Spid a pagamento con Aruba e InfoCert, ecco cosa fare ora e come cambiare servizio - Aruba e InfoCert annunciano che Spid non sarà più gratis: quanto costerà, da quando, e come fare per passare gratis a Poste Italiane o ad altri provider. Leggi su italiaoggi.it

Caos SPID: i fondi non arrivano e a breve potrebbe diventare a pagamento - Lo SPID potrebbe diventare a pagamento da luglio 2025: fondi pubblici bloccati, operatori in perdita e convenzioni in scadenza. Leggi su smartworld.it

Spid e identità digitale, da luglio potrebbe essere a pagamento - Senza i fondi pubblici, i gestori dovranno scegliere tra rinnovare la licenza a loro spese, con rischio di perdita economica, ... Leggi su iodonna.it