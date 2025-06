belve crime parte con bossetti fagnani e nazzi tra cold case e delitti noti

Belve Crime si trasforma, ma il suo spirito rimane intatto: un viaggio nel cuore delle storie di cronaca nera, tra cold case e delitti noti. Con Francesca Fagnani alla guida, il programma offrirà intervisti esclusivi con protagonisti e testimoni, svelando realtà spesso nascoste. La conduttrice mira a indagare nel profondo la psiche e i motivi dietro ogni vicenda, restituendo al pubblico una narrazione autentica e coinvolgente, perché la verità merita di essere scoperta.

Belve cambia veste ma mantiene il carattere. Francesca Fagnani, da domani, intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera: sullo sgabello di Belve Crime, così è stato ribattezzato per l'occasione il programma cult di Rai 2, troverà spazio il punto di vista di chi, in un modo o nell'altro, sulla scena del delitto c'era. Con faccia a faccia esclusivi con colpevoli o testimoni chiave, la conduttrice mirerà a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo i cold case e i delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del paese.