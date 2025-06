Calcio campionato Over 35 Uisp | il Club Forza Forlì si laurea campione in Romagna

Il calcio over 35 in Romagna si accende di passione e competizione con il trionfo del Club Forza Forlì, che conquista il titolo Uisp. Nella finale epica a Martorano, i biancorossi guidati dal mago Franco Pardolesi hanno scritto una pagina indimenticabile, superando ai rigori il Barrumba Rimini dopo un combattuto 1-1. Un successo che conferma il valore e la tenacia di questo straordinario team, destinato a lasciare il segno nel panorama sportivo regionale.

Il Club Forza Forlì ha vinto il campionato romagnolo Over 35 della Uisp. Nella finale dei playoff giocata a Martorano, i biancorossi allenati da Franco Pardolesi, nello spogliatoio soprannominato 'Il Mago', hanno superato ai calci di rigori col risultato di 5-3 il Barrumba Rimini dopo l'1-1 dei.

