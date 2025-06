WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 Cocciaretto comincia la stagione sull’erba con una vittoria

Elisabetta Cocciaretto apre ufficialmente la stagione sull’erba con una vittoria a ‘s-Hertogenbosch, segnando un inizio promettente in vista di Wimbledon. La talentuosa marchigiana ha superato Arianne Hartono in due set combattuti, dimostrando grinta e determinazione. Ora, con il prossimo match contro l’americana Bernarda Pera, l’azzurra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura sul veloce. L’appuntamento con il suo talento continua...

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Il torneo olandese è uno dei primi in preparazione di Wimbledon e la marchigiana ha superato la tennista di casa Arianne Hartono, numero 177 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la vincente del match tra l’americana Bernarda Pera, testa di serie numero quattro, e la polacca Magda Linette. Nonostante i cinque doppi falli, è stata una buona prestazione al servizio per l’azzurra, che ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima, rispetto al 62% dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it