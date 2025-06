In sella tra fede e storia | il Trail dei papi torna con due percorsi e protagonista Viterbo

In sella tra fede e storia, il Trail dei Papi torna con due percorsi imperdibili e Viterbo protagonista, unendo passione e cultura in un viaggio tra le terre papali. Dal 13 al 17 giugno, questa seconda edizione attraverserà il Lazio, toccando le città di Roma, Viterbo e Anagni, in un evento cicloturistico che celebra l’anno giubilare. Due percorsi distinti, uno di circa 700 chilometri e...

Dal 13 al 17 giugno la seconda edizione del Trail dei Papi, evento cicloturistico che attraverserà il Lazio toccando le tre città papali – Roma, Viterbo e Anagni – nell'ambito degli appuntamenti legati all'anno giubilare. L'iniziativa prevede due percorsi distinti: uno di circa 700 chilometri e.

