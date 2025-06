Referendum la foto di Forza Italia che fa impazzire la sinistra

Il referendum ha acceso i riflettori sulla scena politica italiana, con Forza Italia che sorride e la sinistra in difficoltà. Mentre ancora si attende il verdetto finale, l’affluenza modesta e le reazioni dei partiti mostrano chiaramente quale sia il clima di questa consultazione. La foto di Forza Italia che fa impazzire la sinistra diventa il simbolo di un duello ormai evidente: il risultato riserverà sorprese o confermerà gli equilibri già delineati?

A urne ancora aperte, difficile credere in un ribaltone. E così il flop della sinistra sul referendum è sotto gli occhi di tutti. Lo era già alle 19 di domenica 8 maggio, quando l'affluenza era al 16,16 per cento e, in precedenza alle 12, era al 7,4 per cento. Inutile dire che le reazioni di centrodestra non sono mancate. Forza Italia, con un post serale pubblicato su Facebook, ha ironizzato: "Scusate se oggi non abbiamo postato nulla, eravamo tutti al mare ". La foto? Una piscina con un salvagente con la bandiera del partito e a bordo infradito, pallone e occhiali da sole. D'altronde il quorum auspicato dai promotori, tra cui Cgil e Pd, è lontanissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, la foto di Forza Italia che fa impazzire la sinistra

