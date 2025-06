Warner Bros Discovery si divide in due società quotate per massimizzare il potenziale

Warner Bros Discovery si appresta a scrivere un nuovo capitolo strategico, annunciando la divisione in due società quotate per sbloccare il massimo potenziale di ciascuna. La prima, Streaming & Studios, riunirà titoli iconici e produzioni di punta, mentre Global Networks concentrerà i principali marchi televisivi e sportivi. Questa mossa rappresenta un passo audace verso una crescita più mirata e innovativa, offrendo nuove opportunità di investimento e di sviluppo nel panorama dell’intrattenimento.

Warner Bros. Discovery ha annunciato l'intenzione di separare la società in due distinte società quotate in Borsa, "consentendo a ciascuna di massimizzare il proprio potenziale". La società Streaming & Studios sarà composta da Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, Hbo e Hbo Max, nonché dai cataloghi di film e programmi televisivi. Global Networks includerà i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e notizie in tutto il mondo, tra cui Cnn, Tnt Sports negli Stati Uniti e Discovery, i principali canali in chiaro in tutta Europa, e prodotti digitali come il redditizio servizio di streaming Discovery+ e Bleacher Report. 🔗 Leggi su Quotidiano.net