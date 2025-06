Casal Velino torna la Sagra della Cerasa Cilentana

Nel cuore del Cilento, Casal Velino si prepara a rivivere l’entusiasmante tradizione della Sagra della Cerasa Cilentana, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle atmosfere autentiche. Dal 13 al 15 giugno, la frazione Carullo, soprannominata il “paese delle ciliegie”, si anima di sapori, musica e convivialità. L’evento è organizzato...

Nel cuore del Cilento torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate: la Sagra della Cerasa Cilentana, giunta alla sua nona edizione, si terrà dal 13 al 15 giugno nella frazione Carullo di Casal Velino, località nota come il “paese delle ciliegie”. L’evento è organizzato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Casal Velino, torna la Sagra della Cerasa Cilentana

In questa notizia si parla di: Casal Velino Torna Sagra

Casal Velino, torna la Sagra della Cerasa Cilentana - Nel cuore del Cilento torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate: la Sagra della Cerasa Cilentana, giunta alla sua nona edizione, si terrà dal 13 al 15 giugno nella frazione Caru ... Leggi su salernotoday.it

Piatti tipici, vino e tanta musica popolare: a Casal Velino è tempo di Sagra della Cerasa - Fra le pietanze che sarà possibile gustare un antipasto di formaggio caprino con melassa di ciliegie, i tradizionali fusilli lavorati a mano dalle donne del paese e conditi con sugo di ciliegie e ... Leggi su salernotoday.it

Sagra della Ciliegia a Casal Velino, Salerno: in mostra la Cerasa Cilentana - Dal 1 al 4 giugno 2023, la pittoresca frazione di Casal Velino (SA) si trasformerà in un mare di rosso per l’attesa settima edizione della Sagra della Cerasa Cilentana. Leggi su napolike.it