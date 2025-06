Rapina a mano armata in sala giochi ruba 2 mila euro e Gratta e Vinci | arrestato

Una sera come tante, una sala giochi si trasforma in scena di un crimine: un uomo di 40 anni, già conosciuto dalle autorità, ha messo a segno una rapina armata, portando via 2 mila euro e alcuni gratta e vinci. La sua fuga è stata breve, grazie all'intervento delle forze dell'ordine che hanno subito assicurato alla giustizia il responsabile. La sicurezza dei nostri spazi pubblici resta una priorità, e questo arresto ne è la prova.

È stato arrestato un uomo di 40 anni, residente a Paternò, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, perché ritenuto responsabile della rapina avvenuta presso una sala giochi del paese. Il colpo era avvenuto intorno alle ore 22:00, quando il malvivente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rapina a mano armata in sala giochi, ruba 2 mila euro e "Gratta e Vinci": arrestato

