Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 4a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Preparati a vivere l’emozione delle qualificazioni mondiali 2026 con Sky e NOW, che offrono in diretta esclusiva la quarta giornata delle European Qualifiers. Dalla Casa dello Sport, il palinsesto propone incontri imperdibili, con telecronisti appassionati pronti a rendere ogni partita un evento indimenticabile. Con un’ampia copertura e analisi approfondite, non perderti nemmeno un minuto di questa corsa verso il mondiale. La passione calcistica si accende, e tu sei al centro dell’azione!

VERSO I MONDIALI 2026 – Nella Casa dello Sport di Sky in streaming su NOW anche i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del mondo FIFA 2026, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita. Lunedì 9 giugno si torna in campo per la quarta giornata delle qualificazioni: primo match alle 16 con Kazakistan. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

