Allenamento Juve | al via una nuova settimana di lavoro alla Continassa tutti gli aggiornamenti verso il Mondiale per Club

Inizia una nuova settimana di allenamenti per la Juventus alla Continassa, con lo sguardo già rivolto al grande appuntamento del Mondiale per Club. I bianco-neri si preparano con determinazione e impegno, affinando ogni dettaglio in vista della gara d’esordio. Mentre l’attesa cresce, tutti i fan restano con il fiato sospeso: la corsa verso il successo internazionale è ufficialmente partita. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sul percorso dei nostri campioni.

Allenamento Juve: al via una nuova settimana di lavoro alla Continassa, tutti gli aggiornamenti verso la gara d’esordio al Mondiale per Club. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juve ha reso noto i dettagli della seduta che gli uomini di Tudor hanno svolto stamattina alla Continassa. Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club. È iniziata una nuova settimana di allenamenti alla Continassa. Una settimana che, sabato 14 giugno, vedrà la Juventus lasciare l’Italia in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. I bianconeri, chiaramente, proseguiranno il lavoro sul campo anche negli States e nello specifico saranno due le sedi nelle quali si prepareranno, in vista degli impegni già fissati della fase a gironi del torneo: uno sarà lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia e l’altro sarà il ChampionsGate Sports Field Complex di Orlando, in Florida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: al via una nuova settimana di lavoro alla Continassa, tutti gli aggiornamenti verso il Mondiale per Club

