A Milano torna ‘Elementi’ il festival da mangiare e da ascoltare | quando dove e il programma

Milano, 9 giugno 2025 - E' un festival per chi ama la pizza, la musica e le nuove idee. Un festival da mangiare, ascoltare e vivere. Dal 13 al 15 giugno 2025 torna a Milano, "Elementi" che trasforma mare culturale urbano (Cascina Torrette, via Quinto Cenni 11) in un grande laboratorio a cielo aperto per raccontare la pizza attraverso innovazione, contaminazione, sperimentazione e, soprattutto, la musica. Non solo un evento gastronomico ma una vera e propria piattaforma culturale dove la pizza diventa linguaggio di socialitĂ , creativitĂ e ricerca. L'evento curato e prodotto da Wla e mare culturale urbano nasce da un’idea di Molino Vigevano, leader nel mercato delle farine per preparazioni dolci e salate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it