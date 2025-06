Allo Sporting Life Center iniziano oggi i quarti di finale degli Assoluti del Veneto dalle 15

Oggi allo Sporting Life Center prende il via un emozionante evento tennistico: i quarti di finale degli Assoluti del Veneto, in corso fino al 14 giugno. La quarta edizione di questa prestigiosa competizione assegnerà lo scudetto regionale e un ricco prize money di 8.000 euro, con 15 sfide in programma, tra cui nove quarti di finale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis!

Allo Sporting Life Center fino al 146 c'è la 4^ edizione degli Assoluti del Veneto che assegnerà lo scudetto regionale individuale maschile e femminile per tutte le categorie 4^, 3^ e 2^ ed un price money di 8.000€. In campo dalle ore 15.00 ben 15 le gare, di cui 9 riguardano i quarti di finale.

