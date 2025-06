INVALSI bando per Presidente e Consigliere | candidature entro il 21 giugno

Sei interessato a plasmare il futuro dell’istruzione in Italia? L’INVALSI ha aperto le candidature per il ruolo di Presidente e Consigliere, offrendo un’opportunità unica di contribuire al sistema educativo nazionale. Non perdere questa occasione: le candidature devono essere presentate entro il 21 giugno. Se vuoi fare la differenza, continua a leggere e scopri come candidarti!

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, meglio noto come INVALSI, ha avviato le procedure di selezione per due figure di vertice. Sono stati pubblicati due avvisi distinti per la ricerca del nuovo Presidente e di un Componente del Consiglio di amministrazione. Si tratta di ruoli chiave per l’ente . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Invalsi Presidente Bando Consigliere

Invalsi: aperte fino al 21 giugno le candidature per presidente e componente Cda - Sei interessato a plasmare il futuro dell’Invalsi? Affrettati: fino al 21 giugno 2025, sono aperte le candidature per ricoprire il ruolo di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione.

Invalsi cambia pelle, dal Comitato di indirizzo al Consiglio di amministrazione: ci sarà anche un direttore generale con selezione pubblica - 129 del 6 giugno ha sancito una svolta per l'Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo: la Legge n. Leggi su orizzontescuola.it

Invalsi: aperte fino al 21 giugno le candidature per presidente e componente Cda - Con due avvisi Invalsi ha aperto le candidature per presidente e a componente di designazione governativa del Consiglio ... Leggi su orizzontescuola.it

L’Invalsi cerca il nuovo presidente e il Cda - Sono stati pubblicati gli avvisi di chiamata pubblica per il rinnovo del presidente e del ... Leggi su tecnicadellascuola.it