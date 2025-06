Castelsangiovanni stabilizzazioni e premio di risultato al centro del confronto tra Poste e sindacati

A poco più di un anno dal trasferimento dell’azienda nel nuovo sito, il confronto tra Poste Italiane e i sindacati si concentra su stabilizzazioni e premi di risultato, evidenziando l’impegno di entrambe le parti a garantire un futuro stabile e motivante per i lavoratori di Castelsangiovanni. Il dialogo aperto e costruttivo rappresenta un passo importante verso condizioni più giuste e sostenibili, confermando come anche in logistica la collaborazione possa fare la differenza.

Nel polo di Castelsangiovanni prosegue il confronto tra Elpe Global Logistic Services e le organizzazioni sindacali Fit Cisl e Filt Cgil di Piacenza, all'interno dell'hub logistico di Poste Italiane – SDA Corriere Espresso. «A poco più di un anno dal trasferimento dell'azienda nel nuovo sito.

