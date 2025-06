Fermare i massacri e proteggere la Democrazia | Beppe Provenzano a Piacenza il 13 giugno

Il 13 giugno a Piacenza, Beppe Provenzano ci invita a riflettere su come fermare i massacri e difendere la democrazia, ispirandosi all’Art. 11 della Costituzione Italiana. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire le strategie di pace e cooperazione internazionale in un mondo sempre più fragile. Non mancate: il futuro della nostra libertà dipende anche dalla nostra capacità di ascoltare e agire.

«Art. 11 L’Italia ripudia la Guerra, come fermare i massacri e proteggere la Democrazia. Ne parliamo con Beppe Provenzano, Responsabile Esteri, Europa e Cooperazione Internazionale della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica, una voce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Fermare i massacri e proteggere la Democrazia»: Beppe Provenzano a Piacenza il 13 giugno

