Degrado nel parco giochi sul Facsal | a rischio igiene e sicurezza

Nel parco giochi sul Facsal, il degrado e l’incuria minacciano non solo l’igiene e l’estetica, ma anche la sicurezza di tutti i visitatori, soprattutto i più piccoli. La situazione richiede interventi immediati per ripristinare un ambiente sicuro e accogliente, affinché genitori e bambini possano tornare a godere del parco senza rischi. È fondamentale agire ora per tutelare il nostro spazio pubblico e garantirne la fruibilità a tutti.

«Alcuni cittadini mi hanno segnalato che il parco giochi in questione si trova in uno stato di degrado ed incuria che, oltre a comportare problemi di igiene e decoro, può originare anche problemi di sicurezza per coloro che lo frequentano, specialmente i bambini» afferma Zanardi. «Nel parco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Degrado nel parco giochi sul Facsal: a rischio igiene e sicurezza»

