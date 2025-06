Al Bano torna a cantare in Russia e dichiara di non temere accuse o proteste

Al Bano, icona della musica italiana, torna a esibirsi in Russia dopo la pandemia e le tensioni geopolitiche, dichiarando di non temere accuse o proteste. Il suo concerto a San Pietroburgo il 20 giugno segna un'importante riapertura artistica, arricchita dalla partecipazione di Iva Zanicchi. Un gesto di grande significato, simbolo di musica che supera confini e divisioni, dimostrando che l’arte può ancora unire culture diverse.

Il concerto si terrà a San Pietroburgo il 20 giugno e l'artista pugliese porterà con sé Iva Zanicchi Al Bano tornerà a cantare in Russia. L'artista pugliese lo ha confermato annunciando un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno e sarà la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

"Non temo proteste o accuse": #AlBano torna a cantare in #Russia "per la pace" #8giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/06/08/news/al-bano-esibizione-russia-non-temo-proteste-accuse-chi-con-lui-zanicchi-42905188/… Partecipa alla discussione

Adesso Al Bano e la Zanicchi non dovrebbero cantare in Russia. Quanto siete prevedibili, noiosi, stucchevoli. Vi informo che non vanno ad arruolarsi. #Rassegnati Partecipa alla discussione

