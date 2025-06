Palombo Parma UFFICIALE la risoluzione anche per lui | entrerà a far parte dello staff di Chivu all’Inter! Il comunicato

Una nuova entusiasmante stagione si apre per Angelo Palombo, che lascia il Parma per entrare a far parte dello staff di Cristian Chivu all’Inter. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra da calciatore, Palombo ora si prepara a una nuova sfida come membro dello staff tecnico dell’ex compagno di squadra. Un ritorno in grande stile nel mondo intero del calcio, pronto a contribuire con la sua esperienza e passione.

del club gialloblù. Anche Angelo Palombo saluta il Parma ed è pronto a seguire Cristian Chivu nella sua avventura all’ Inter. Se il tecnico romeno sarà il nuovo allenatore della prima squadra nerazzurra, Palombo, il quale da calciatore ha anche lui vestito la maglia dell’Inter, entrerà a far parte del suo staff tecnico. Di seguito il comunicato ufficiale del club gialloblù relativo alla risoluzione contrattuale. IL COMUNICATO DEL PARMA PER L’ADDIO DI PALOMBO – «Parma Calcio comunica che, in data odierna e contestualmente alla definizione della posizione dell’allenatore Cristian Chivu, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del collaboratore tecnico Angelo Palombo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palombo Parma, UFFICIALE la risoluzione anche per lui: entrerà a far parte dello staff di Chivu all’Inter! Il comunicato

In questa notizia si parla di: Chivu Parma Inter Palombo

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Ora dopo ora prende sempre più forma lo staff tecnico che lavorerà con #Chivu all' #Inter Alla pinetina oltre ai già citati Cecchi, Spinelli, Palombo e Rapetti, secondo Nicolò Schira arriverà anche il suo vice al Parma Antonio Gagliardi (ex match analyst dell'Itali Partecipa alla discussione

Palombo, un merdone che fino a ieri stava in kings league con faina e emerix sicuro. “Valutazioni” per Gagliardi unico che abbia un curriculum di un certo livello. Cominciamo bene. Partecipa alla discussione

Ex Sampdoria, Angelo Palombo torna all’Inter: il ruolo nello staff di Cristian Chivu - Dopo oltre 13 anni Angelo Palombo torna all'Inter: l'ex capitano della Sampdoria farà parte dello staff di Chivu, come accaduto a Parma L'Inter, dopo quat ... Leggi su clubdoria46.it

Inter, Chivu rescinde col Parma: "Grazie!". Ad Appiano per il primo allenamento - Oggi è il giorno dell`annuncio di Cristian Chivu nuovo allenatore dell`Inter al posto di Simone Inzaghi, già approdato sulla panchina ... Leggi su msn.com

UFFICIALE - Palombo lascia il Parma, sarà nello staff di Chivu all’Inter - Dopo la risoluzione di Cristian Chivu, il Parma ha comunicato che anche Angelo Palombo ho risolto il suo contratto con il club giallonero. Leggi su napolimagazine.com