Scrittura e parità di genere | un incontro ispirato a Virginia Woolf

scrittura e parità di genere, ispirato alla visionaria Virginia Woolf. "Una stanza tutta per sé" non è solo un titolo, ma un invito a esplorare come il linguaggio e la narrativa possano contribuire a superare le barriere di genere. Martedì 10 giugno alle 17, presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea, il Gruppo Scrittori Ferraresi invita a un dibattito coinvolgente che stimolerà riflessioni profonde sulla parità nel mondo della cultura. Un evento imperdibile per chi crede nel potere delle parole.

'Una stanza tutta per sé': prende il titolo dal celebre saggio di Virginia Woolf l'iniziativa promossa dal Gruppo Scrittori Ferraresi in programma martedì 10 giugno, alle ore 17, alla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. Si tratterà infatti di un momento di riflessione sul tema della parità di.

