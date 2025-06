Una previsione sconvolgente scuote il mondo della Formula 1: Calum Nicholas, ex meccanico Red Bull e grande confidente di Verstappen, anticipa un possibile addio del campione olandese al termine del 2025. Dopo aver conquistato il suo quinto titolo, si potrebbe davvero congedare dalla scena automobilistica? Mentre la stagione prosegue, le sue future mosse sono al centro di accese discussioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa clamorosa ipotesi.

Secondo Calum Nicholas, ex meccanico Red Bull molto vicino a Verstappen fino allo scorso anno, il campione del mondo in carica si ritirerà dalla Formula 1 al termine del 2025. "Vincerà il quinto titolo e poi smetterà ", ha dichiarato. Un'ipotesi che rilancia i dubbi sul futuro del pilota olandese, attualmente terzo in classifica e sotto contratto fino al 2028.