Tenta un furto in un negozio ladro incastrato da un' impronta digitale

Un ladro inesperto, che pensava di sfuggire alla cattura, ma ha sottovalutato la potenza della tecnologia moderna. Grazie all’analisi delle impronte digitali, gli agenti della polizia scientifica del Commissariato di Conegliano hanno fatto luce sulla serata in cui è stato messo a segno il tentato furto al negozio "Chocomax" di San Vendemiano. La sicurezza si rafforza, e i colpevoli non sfuggono alla giustizia.

E' stato incastrato da un'impronta digitale che è stata repertata dagli agenti della polizia scientifica del Commissariato di Conegliano all'interno del negozio "Chocomax" di via Longhena, a San Vendemiano, dove era stato messo a segno un furto, qualche giorno fa.

