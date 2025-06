Bus si ribalta e minivan finisce in un fosso 15 studenti morti in Malesia | “Non ho potuto aiutare i miei amici”

Un incidente devastante in Malesia ha sconvolto una comunità, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: 15 giovani studenti hanno perso la vita e altri 31 sono rimasti feriti. La tragedia, che ha visto un autobus ribaltarsi e un minivan finire in un fosso, mette in luce quanto la sicurezza stradale sia una priorità indispensabile. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa terribile giornata.

In Malesia si è verificato un terribile incidente, che ha provocato la morte di 15 studenti universitari: a scontrarsi un autobus e un minivan, 31 le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

