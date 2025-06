Affitti brevi le nuove regole del check-in automatico

Le nuove regole sugli affitti brevi stanno rivoluzionando il settore, grazie a una recente sentenza del Tar che ha annullato le restrizioni sul check-in automatico. Dopo mesi di confronto tra l’associazione Fare e il Governo, questa decisione apre nuove prospettive per i gestori di strutture e gli ospiti. Mentre si attende un quadro normativo più chiaro, le opportunità di innovare e semplificare l’accoglienza sono ora più vicine che mai.

Il Tar ha annullato la circolare del 18 novembre del 2024 con cui il Ministero dell’Interno aveva vietato di fatto le cosiddette keybox, obbligando i gestori delle strutture a identificare di persona, in termini giuridici de visu, l’affittuario della casa. Una norma su cui l’associazione di settore Fare stava dialogando con il Governo da tempo. Il dialogo dovrebbe proseguire, ma nel frattempo questa sentenza, a pochi giorni dall’inizio della piena stagione turistica, ha modificato un’altra volta le regole per chi vuole adibire la propria casa a struttura ricettiva. È solo l’ultimo cambiamento di una normativa che non sembra riuscire a trovare una stabilità . 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Affitti brevi, le nuove regole del check-in automatico

