Sospeso l' abbattimento dei pini a Lido di Savio | nuova vittoria per i cittadini ambientalisti

Una nuova vittoria per i cittadini ambientalisti di Lido di Savio: il Tar ha sospeso l'abbattimento dei pini, confermando ancora una volta il valore della tutela ambientale. La battaglia prosegue, ma questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella difesa del nostro patrimonio naturale. Ancora nulla di fatto, e la lotta per preservare questi alberi simbolo della nostra comunità continua con determinazione.

Ancora nulla di fatto a Lido di Savio. Come già avvenuto in aprile, il ricorso del gruppo di cittadini "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna" è stato accolto dal Tar e l'ordinanza per l'abbattimento dei pini di viale Romagna è stata di conseguenza sospesa.

In questa notizia si parla di: Pini Lido Savio Abbattimento

