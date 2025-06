Mercato Inter nome nuovo per la difesa | è un 2004 del Valencia – Sky

L'Inter torna a muoversi sul mercato alla ricerca di giovani talenti per rinforzare la difesa. Con l’obiettivo di offrire a Chivu una soluzione fresca e promettente, il club nerazzurro ha messo nel mirino un 2004 del Valencia, inserendosi nella corsa per un nome nuovo e intrigante. La sfida si infiamma: riuscirà l’Inter a portare a casa questa promettente promessa?

L’Inter attiva sul mercato e soprattutto per quanto concerne la difesa. Non è un mistero che il club nerazzurro vorrà rinfrescare la retroguardia arretrata, ecco perché si è inserito alla corsa per un 2004 del Valencia. NUOVO NOME – L’Inter sonda il mercato dei difensori, per regalare a Chivu un nuovo innesto giovane e promettente. Non solo Giovanni Leoni, per cui la concorrenza non manca in Italia (c’è anche il Milan), ma anche per un giocatore della Liga. Come riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri sono entrati nella corsa per acquistare Cristhian Andrey Mosquera, difensore del 2004, in forza al Valencia. 🔗 Leggi su Inter-news.it