Concorso secondaria PNRR2 ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO

Sei interessato al concorso secondaria PNRR2? Scopri le ultime novità sulla valutazione della prova pratica, con indicazioni aggiornate su come affrontarla al meglio. Per alcune classi di concorso, la prova orale si divide in due parti: orale e pratica, con un punteggio che deve raggiungere almeno 70/100 per superare. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli e prepararti al meglio!

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 30592024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70100 per considerarsi superata. L'articolo Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

