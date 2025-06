Ponti sul rio Granarolo e sistema fognario a Bulgarnò cantieri da 1,5 milioni di euro al via a giugno

A giugno partiranno i cantieri da 15 milioni di euro per i ponti sul Rio Granarolo e il sistema fognario a Bulgarnò, segnando un importante passo avanti nel miglioramento delle infrastrutture locali. A soli trenta giorni dall’approvazione del progetto, la Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha scelto la ditta Mattei Lavori Edili e Stradali Srl. Questi interventi rivoluzioneranno il territorio, garantendo sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.

