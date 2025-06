Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 13 | 25

Se viaggiate sulla A1 Roma-Napoli, attenzione: a causa di un incidente con mezzo pesante ribaltato tra Caianello e Cassino, si registrano code di 12 km in direzione Roma. Operazioni di ripristino sono in corso, e il traffico transita su una sola corsia. Per rimanere aggiornati in tempo reale sul traffico e le eventuali variazioni, consultate Astral Infomobilità della regione Lazio. Viaggiare informati è la chiave per arrivare sicuri a destinazione.

