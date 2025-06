La falsa prima pagina di Repubblica Perdonateci su Gaza

Una immagine circolante mostra una presunta prima pagina di Repubblica con il titolo «Perdonateci!» su Gaza, datata 2 giugno 2025. Tuttavia, analisi e verifiche dimostrano che si tratta di un’immagine alterata e priva di fondamento, in quanto non corrisponde a pubblicazioni reali del quotidiano. Per chi ha fretta, la prima pagina reale non è quella del 2 agosto. La disinformazione corre veloce, ma la verità resta fondamentale.

Circola l’immagine di una presunta prima pagina di Repubblica datata 2 giugno 2025, in cui il quotidiano chiederebbe scusa per quanto avviene a Gaza con un titolo evidente: «Perdonateci!». Tuttavia, consultando le pubblicazioni della testata, non risulta alcuna prima pagina risalente alla festa della Repubblica con tale titolo. L’immagine risulta infatti datata e soprattutto alterata. Per chi ha fretta. La prima pagina non è quella del 2 agosto 2025, in quanto presenta degli articoli datati.. La prima pagina risulta essere quella del 28 maggio 2025, ma non è uguale.. L’immagine diffusa è un fotomontaggio che altera la prima pagina del 28 maggio 2025. 🔗 Leggi su Open.online

