Fratture e ferite per l' arbitro picchiato da un genitore | scatta la denuncia

episodio che mette in luce la grave escalation di violenza negli eventi sportivi, richiamando l'attenzione sulla necessità di misure più severe per tutelare arbitri e spettatori. La vicenda dell'arbitro aretino non è un caso isolato: è il momento di riflettere e agire per garantire il rispetto e la sicurezza in ambito sportivo.

Ha 18 anni l'arbitro aretino picchiato ieri sera allo stadio di Arezzo al termine della finale del memorial Mirco Poggini. Dopo tre ore al pronto soccorso è tornato a casa con 40 giorni di prognosi e due costole fratturate, problemi alla clavicola, escoriazioni e qualche ematoma. E sicuramente un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Fratture e ferite per l'arbitro picchiato da un genitore: scatta la denuncia

In questa notizia si parla di: Arbitro Picchiato Fratture Ferite

Picchiato in campo con calci e pugni: dal Premio Sportilia un riconoscimento al giovane arbitro Diego Alfonzetti - In un mondo dove il rispetto per gli ufficiali di gara è sempre più importante, il giovane arbitraggio di Diego Alfonzetti brilla come esempio di resilienza.

Arbitro picchiato da un papà al torneo di calcio dei bambini: l'incursione nello spogliatoio e i colpi con la sedia - Un episodio di violenza durante un giorno dedicato ai bambini e allo spirito sportivo. Leggi su msn.com

L’arbitro picchiato in Turchia lascia l’ospedale con il volto segnato dai colpi: collo appiattito - Oltre alla frattura dell'orbita oculare e i problemi allo zigomo, l'arbitro ha ... Leggi su fanpage.it

Arbitro picchiato durante la finale della Coppa Trinacria tra Pozzogottese e Unime: gara sospesa e direttore in ospedale - Il direttore di gara gli ha assunto il provvedimento disciplinare, previsto dal Regolamento, e il calciatore ha reagito con violenza aggredendo l'arbitro e colpendolo con schiaffi al volto ed un ... Leggi su msn.com