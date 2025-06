Arbitro chiuso nello spogliatoio e aggredito | follia in un torneo Under 12

Una scena incredibile scuote il mondo dello sport giovanile: un arbitro, chiuso nello spogliatoio e brutalmente aggredito, testimonia quanto la violenza stia contaminando anche i tornei under 12. Un episodio che mette in discussione i valori di rispetto e fair play, ormai spesso sovrastati da comportamenti inaccettabili. È urgente intervenire per proteggere i giovani atleti e gli ufficiali di gara, preservando la magia del calcio come momento di crescita e divertimento.

Chiude l’arbitro nello spogliatoio e lo aggredisce verbalmente e fisicamente. È l’ultima follia di un genitore di Pesaro durante un torneo under 12. Il classico torneo del weekend, che coinvolge i bambini e che dovrebbe rappresentare l’occasione di aggregazione e divertimento, è diventato – e non è la prima volta – teatro di violenza “gratuita” verso gli arbitri, come avviene sempre più spesso soprattutto nelle categorie dilettantistiche e giovanili. Il direttore di gara – 18 anni, appartenente alla sezione Aia di Arezzo – è stato picchiato da un genitore dopo la finale del torneo giovanile “ Memorial Mirco Poggini ” disputata domenica pomeriggio, 9 giugno, allo stadio comunale della città toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arbitro chiuso nello spogliatoio e aggredito: follia in un torneo Under 12

