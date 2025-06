Nuovo parcheggio per le auto alle Mole di Narni | disponibili duecento posteggi

A informare la comunità e i visitatori è stata l’apertura di un nuovo parcheggio alle Mole di Narni, con ben 200 posti disponibili. Questa iniziativa rappresenta una svolta concreta per affrontare le problematiche di sosta nelle zone di Stifone e delle gole del Nera, offrendo un sollievo significativo e stimolando la crescita turistica e ricreativa della zona. La novità promette di riportare vitalità e nuove opportunità, favorendo un’esperienza più accessibile e piacevole per tutti.

Il problema della mancanza di parcheggi nelle zone adiacenti Stifone e le gole del Nera sembra essere stato risolto. Almeno in parte. C’è, infatti, una novità importante che potrebbe dare forti impulsi all’attività turistico-ricreativa e balneare di questa zona di Narni. A informare la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuovo parcheggio per le auto alle Mole di Narni: disponibili duecento posteggi

In questa notizia si parla di: Narni Parcheggio Auto Mole

‘Le Mole’ di Narni, arriva un nuovo parcheggio da 200 posti - Non solo lavori per la messa in sicurezza, ora a servizio delle Gole del Nera ci saranno anche dei nuovi posteggi per le auto. Leggi su umbria24.it

Narni, a Stifone taglio del nastro per la sorgente della Morìca. Navetta per le Mole - Narni All’interno delle stesse trattative rientra anche l’impegno preso per verificare il superamento della condizione di pericolo alle Mole e al solarium ... Leggi su umbria24.it

I Caraibi dell’Umbria: lo spettacolo della Mole di Narni - Orte girate per Strada dello Stabilimento in località Nera Montoro. Leggi su viagginews.com