Piazza Affari indebolita a metà seduta | Ftse Mib in calo focus su Iveco e Leonardo

Piazza Affari mette sotto pressione gli investitori nel mezzo della giornata, con il Ftse Mib che scende dello 0,3% a 40.479 punti. Le tensioni su alcuni titoli come Iveco e Leonardo riflettono le incognite del mercato europeo, mentre lo spread si stabilizza a 92 punti. In attesa di sviluppi, il clima resta incerto e l'attenzione è puntata sulle prossime mosse delle grandi aziende e delle istituzioni finanziarie.

Si indebolisce Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,3% a 40.479 punti. Si assesta a 92 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,3 punti a quasi il 3,47% e quello tedesco di 2,5 punti sopra al al 2,54%. Le vendite si concentrano su Iveco (-2,1%), sulla cui divisione veicoli militari (Idv) ha fatto un'offerta Leonardo (-1,9%), colpita come i rivali europei dai timori che la Francia possa rinunciare a un incremento della spesa militare per per questioni di budget, così come indicato dal Financial Times domenica scorsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net