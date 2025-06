A Piacenza tanto Talento a KM Zero | aziende e studenti per coltivare e trattenere il futuro

iniziativa che unisce energia e creatività per trasformare le idee in opportunità concrete. Con una forte rete di collaborazione tra aziende, giovani talenti e istituzioni, Piacenza si conferma come il luogo ideale dove coltivare il futuro. Perché solo investendo sulle persone si può costruire una città vibrante e innovativa, pronta a affrontare le sfide di domani.

L'obiettivo è chiaro: attrarre, coltivare e trattenere il talento a Piacenza. Per farlo, occorre promuovere la co-progettazione tra imprese, studenti, università e istituzioni. È nato con questo fine, nel campus di Piacenza, "Talento a KM Zero: coltivare e trattenere il futuro", la nuova.

