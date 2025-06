Natan ceduto al Betis ora è ufficiale

Natan Bernardo de Souza è ufficialmente un nuovo acquisto del Betis, dopo il suo prestito nella scorsa stagione. Il difensore brasiliano, ex Napoli, ha convinto il club spagnolo a esercitare il diritto di opzione, rendendolo parte integrante della rosa per il futuro. Con questa operazione, Betis rafforza la sua difesa e apre nuovi orizzonti per la sua carriera. A Natan va il più caloroso in bocca al lupo per questa avventura che si apre all'orizzonte.

Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Betis, Natan è stato riscattato dal club spagnolo. Il difensore ex Napoli ha disputato una sola stagione in maglia azzurra, quella 2023-24. Nel comunicato ufficiale del Napoli si legge: La Ssc Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 2030 col suo nuovo club.

In questa notizia si parla di: Natan Betis Ufficiale Ceduto

