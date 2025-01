Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Firefly Wedding di Oreco Tachibana

Nel Giappone di fine Ottocento l’affascinante figlia di un conte e un freddo e spietato sicario professionista incrociano le loro strade per uno strano scherzo del destino.Scritta e splendidamente illustrata daarriva in edizione italiana a marchio J-POPla serie, un appassionante storia romance d’ambientazione storica candidata come Miglior Shojo ai KodanshaAward 2024! Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 gennaio.Epoca Meji. Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. Tutto ciò che desidera è un matrimonio vantaggioso per la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla.