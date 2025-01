Ilnapolista.it - Haaland ha firmato col City per altri dieci anni. Ecco come funziona adesso il calciomercato

Leggi su Ilnapolista.it

Erlingha appenaun nuovo contratto con il Manchesterche di fatto è un impegno a vita: ha rinnovato pernovee mezzo. L’attuale contratto dell’attaccante norvegese sarebbe scaduto a giugno 2027, ma ilha tagliato corto e lo ha fermato per il prossimo decennio. Quando andrà a scadenzaavrebbe 34.“Sono davvero felice di averil mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo grande club”, ha detto lui. “Il Manchesterè un club speciale, pieno di persone fantastiche con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere maggiori successi in futuro”.