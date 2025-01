Spazionapoli.it - Garnacho titolare ma divide Manchester, il Napoli insiste: la nuova offerta

MercatoUltimissime – Alejandroha giocatocontro il Southampton, ma la sua prestazione ha diviso i tifosi: De Laurentiis ha pronta laPer il mercatoultimissime arrivano direttamente dall’Inghilterra e più precisamente da. Lo United, infatti, questa sera era impegnato nella sfida contro il Southampton, valida per la 21a giornata di Premier League. I Red Devils hanno rischiato a lungo contro la squadra allenata da Ivan Juric, riuscendo a vincere solamente in pieno recupero.Alejandroè partitonel match che si è chiuso per 3-1 in favore dei padroni di casa, passati in svantaggio al 43? per un autogol di Ugarte. Da lì gli uomini di Amorim hanno provato a impensierire gli avversari, senza troppi risultati fino al minuto 82, quando Diallo ha deciso di svoltare la sua serata.