Firenze, tornano gli incontri in Planetario ‘Dialoghi celesti’ alla scoperta delle galassie

, 17 gennaio 2025 - Nuove tematiche da approfondire in occasione di “Dialoghi celesti” il ciclo diindella Fondazione Scienza e Tecnica di. Il programma, come nelle precedenti edizioni, consentirà di affrontare percorsi innovativi che spaziano dscienza, all’arte,poesiamedicina, tutti con comune denominatore di porre al centro l’universo, sotto la guida di esperti astrofisici e divulgatori scientifici sarà possibile osservare l’universo da nuovi punti di vista. Insoliti viaggi nello spazio e nel tempo renderanno più vicino al pubblico di giovani e adulti l’astronomia, in un approccio multidisciplinare. Si inizierà mercoledì 29 gennaio alle ore 18 con Andrea Cimatti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna con l’incontro “Fare luce sull’universo oscuro con Euclid e la ragnatela cosmica”.