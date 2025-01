Leggi su Ilfaroonline.it

Milano, 17 gennaio 2025 –, l’assistente vocale di Amazon, festeggia la Giornata nazionale dele delle lingue locali regalando agli utenti un’esperienza unica: la possibilità di ascoltare risposte nei più celebri dialetti italiani. Da Nord a Sud, il mosaico linguistico del Paese entra nelle case grazie alla tecnologia, valorizzando le tradizioni locali.Un viaggio tra i dialetti italiani conha imparato a esprimersi nellete regionali italiane, dal milanese al napoletano, dal toscano al calabrese. Per scoprirlo basta chiedere: “, saire in?” e lasciarsi guidare in un viaggio interattivo attraverso le varianti locali. Gli utenti possono approfondire specifici dialetti con domande come “Saire in fiorentino?” o “Puoire in napoletano?”.