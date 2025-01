Puntomagazine.it - Addio a David Lynch, il maestro del perturbante e rivoluzionario del cinema e della TV

Il regista di capolavori come Velluto blu e Mulholland Drive si è spento a 78 anni, lasciando un’impronta indelebile nella cultura visiva contemporanea., il visionario regista noto per il suo stile unico e disturbante, è morto all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa dai suoi familiari tramite un commovente post su Facebook, dove descrivono il grande vuoto che lascia la sua scomparsa, ma anche il suo spirito di resilienza, citando una sua frase: «Guardate la ciambella e non il buco». Solo pochi giorni primasua morte,era stato evacuato dalla sua villa di Los Angeles a causa degli incendi che stavano minacciando la città, destando preoccupazione tra i suoi fan.aveva recentemente rivelato di essere stato diagnosticato con enfisema, una condizione che derivava dalla sua lunga abitudine al fumo, e aveva affermato che probabilmente non sarebbe più riuscito a uscire di casa per dirigere film.